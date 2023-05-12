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Önce başbakanlığı sonra evliliği bitti

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#Finlandiya#Sanna Marin#Boşanma Davası
Önce başbakanlığı sonra evliliği bitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Finlandiya tarihinin en genç başbakanı olan Sanna Marin (37), 19 yıldır birlikte ve 3 yıldır evli olduğu Markus Raikkonen ile boşanıyor.

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Çift, ortak duyuru ile kararı kamuoyuyla paylaştı. Marin ve Raikkonen’in yaptıkları açıklamada, “19 yıllık birlikteliğimiz ve beş yaşındaki güzel kızımız için minnettarız” ifadeleri kullanıldı. Marin, geçen yıl katıldığı bir partide çekilen ve basına servis edilen dans videoları ile dünya gündemine oturmuş, gelen tepkiler üzerine uyuşturucu testi yaptırmak zorunda kalmıştı.Başbakanlığa 2019’da seçilen ve geçen ayki seçimleri kaybeden Marin, yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak bu görevde bulunuyor.

 

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#Finlandiya#Sanna Marin#Boşanma Davası

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