Önce başbakanlığı sonra evliliği bitti

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Çift, ortak duyuru ile kararı kamuoyuyla paylaştı. Marin ve Raikkonen’in yaptıkları açıklamada, “19 yıllık birlikteliğimiz ve beş yaşındaki güzel kızımız için minnettarız” ifadeleri kullanıldı. Marin, geçen yıl katıldığı bir partide çekilen ve basına servis edilen dans videoları ile dünya gündemine oturmuş, gelen tepkiler üzerine uyuşturucu testi yaptırmak zorunda kalmıştı.Başbakanlığa 2019’da seçilen ve geçen ayki seçimleri kaybeden Marin, yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak bu görevde bulunuyor.