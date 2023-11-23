Önce ateşkes sonra takas... Anlaşma böyle uygulanacak

Haberin Devamı

İsrail kabinesi, dün sabaha karşı 3’e karşı 35 oyla Hamas ile rehine takası anlaşmasını onayladı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de Hamas ve diğer gruplar tarafından rehin tutulan 50 kadın ve çocuk, ABD’nin desteği ve Katar’ın arabuluculuğuyla kabul edilen dört günlük insani duraklama kapsamında serbest bırakılacak. Karşılığında İsrail hapishanelerinde tutulan 7 bin Filistinli mahkûmdan 150’si bırakılacak. Ayrıca insani durumun haftalardır felaket seviyesinde olduğu Gazze’ye daha fazla yardım girmesine izin verilecek.

Haberin Devamı

Gazze’deki Şifa hastanesinden çıkarılan İsrail bombardımanında ölmüş Filistinliler dün Han Yunus’ta topluca defnedildi.

HER GÜN EN AZ 10 REHİNE

- İsrail vatandaşlarının ateşkes anlaşmasına itiraz hakkı bulunuyor. Hükümetin kararı ilan etmesinin ardından 24 saatlik itiraz süresi başladı. Hamas ise geçici ateşkesin yerel saatle bugün 10.00’da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

- İsrailli yetkililer Gazze’de 240 rehine bulunduğunu açıklamıştı. Anlaşma kapsamında 12-13 rehineden oluşan ilk grubun bugün serbest bırakılması bekleniyor. Her gün en az 10 rehinenin serbest kalmasıyla 4 günlük sürecin sonunda 50 kişi İsrail’e dönmüş olacak.

- İlk rehine grubunun İsrail’e güvenle ulaşmasının ardından Filistinli tutuklulardan oluşan ilk grup da serbest kalacak. 4 günlük süre bittikten sonra İsrail hükümeti, Hamas’ın bıraktığı her 10 rehine için ateşkesi bir gün daha uzatacak.

SALDIRILAR DURACAK

- İsrail ordusu bu sürede güney Gazze’ye hava saldırılarını durduracak, dron uçuşları tamamen duracak. Kuzeyde ise saldırılara ve dron uçuşlarına günde altı saat ara verilecek. Bu sayede, Hamas Gazze içinde dağınık halde bulunan rehineleri toplama imkanı bulacak. Bu sayede Filistinliler, 48 gündür kesilmeyen dron uğultusundan bir süreliğine kurtulmuş olacak.

- Ateşkes süresince Gazze’de kimse gözaltına alınmayacak, kuzeyden güneye inen tahliye yolu Selahaddin Caddesi boyunca Filistinli sivillerin hareket özgürlüğü garanti edilecek.

Haberin Devamı

- Hamas, anlaşma kapsamında her gün insani yardım ve yakıt taşıyan yüzlerce kamyonun Gazze’ye girmesine izin verileceğini açıkladı. Yardımlar savaşın başından bu yana ilk kez kuzey Gazze’ye de ulaştırılacak.

- İsrail askerleri, Gazze’nin kuzeyindeki mevzilerinde kalmaya devam edecek. Ateşkes süresinin sonunda, İsrail “Hamas’ı ortadan kaldırılmak için başladığı” operasyonlarını sürdürecek.

Anlaşmaya uyulması halinde Gazze’ye günde yaklaşık 300 kamyon insani yardımın girmesi bekleniyor.

KALAN REHİNELERE TIBBİ DESTEK

Hamas’ın bırakacağı 50 rehine arasında 30 çocuk, çocukların anneleri ve yaşlılar da dahil olmak üzere 20 kadının bulunması bekleniyor. Anlaşma kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi, rehineleri ziyaret ederek onlara ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı sağlayacak.

Haberin Devamı

İSRAİL 300 İSİM YAYINLADI

İsrail’in rehineler karşılığında bırakacağı 150 Filistinli tutuklunun tamamını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. İsrail Adalet Bakanlığı, serbest bırakılanlar arasında yer alabilecek 300 Filistinli mahkûmun ismini yayınladı. Bu listeden kimlerin bırakılacağına İsrail savaş kabinesi karar verecek. Tutuklulardan en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında. Listelenen erkek tutukluların hiçbiri 18 yaşından büyük değil.

SAATLER KALA YİNE VURDU

- İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlamasına saatler kala İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları düzenledi. Han Yunus, Deyr el-Belah ve Cibaliya bölgelerinin bombalanması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haberin Devamı

Diğer yandan İsrail ordusunun Gazze’deki bazı noktalardan ise geri çekildiği duyuruldu.

ATEŞKES KALICI OLUR MU

4 günlük anlaşmanın sorunsuz şekilde uygulanması halinde kalıcı bir ateşkese dönüp dönmeyeceği de merak konusu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi ikna etmek için yaptığı konuşmada “ateşkesin ordunun devam eden çatışmalara hazırlanmasına olanak tanıyacağını” söyledi. Ancak anlaşmanın kademeli yapısı, İsrail’in daha fazla rehinenin serbest kalması için daha fazla taviz vermesi umuduna da kapı açıyor. Geçici ateşkesle aynı zamanda Hamas’a militan konumlarını değiştirmesi için zaman tanıyacağı değerlendiriliyor.