Omikron rekorları

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Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 91 bin 608 COVID-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 179 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, koronavirüs rakamlarının iyi olmadığını belirterek, günlük pozitif vaka sayısının salgının başlangıcından bu yana kaydedilen “en kötü” veri olduğuna dikkati çekti. Bakan Veran, birçok ülkede olduğu gibi, Fransa’da da Omikron varyantı dalgasına karşı kendilerini hatırlatma dozuyla koruyacaklarını ifade etti.

VAKALAR PATLADI, ÖNLEMLER ARTTI

Avrupa ülkeleri artan vaka sayılarını kontrol altına almak için tedbirleri sıkılaştırıyor. Almanya’nın ardından İtalya da yeni yıl kutlamalarını iptal ederken, İspanya’nın Katalonya bölgesinde yılbaşı gecesi sokağa çıkmak yasaklandı.

İTALYA’DA YILBAŞI KUTLAMALARI İPTAL

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İtalya’da salgının başladığı Şubat 2020’den bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı gerçekleşti. Son 24 saatte 50 bin 599 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Giderek artan vakalar nedeniyle bir dizi tedbir alan hükümet, yeni yıl kutlamalarını iptal etti. Ayrıca açık havada maske takmak yeniden zorunlu oldu.

2 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde yılbaşında 01.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Yunanistan’da kapalı ve açık alanlarda maske takılması zorunlu oldu. Avustralya’da COVID-19’un Delta ve Omikron varyantlarına yakalananların sayısındaki hızlı artış sürerken, önceki gün 9 bin 28 vaka ile “en yüksek günlük vaka sayısı” tespit edildi.

İngiltere’de ise cuma günü 122.186 yeni vakayla rekor kırıldı. İngiltere’de son bir haftada 1.7 milyonluk rekor vaka saptanırken, sağlık yetkilileri yüksek aşılama nedeniyle can kaybı sayısının düşük olduğuna dikkat çekti.

Omikron vakalarındaki artış nedeniyle, yalnızca dün dünya genelinde 2 binden fazla uçuş iptal edildi.

TIMES MEYDANI’NA 15 BİN KİŞİ ALINACAK

ABD’de de Omikron varyantının oluşturduğu tehdit nedeniyle Noel akşamı yapılması planlanan 200’den fazla uçuş iptal edildi. New York’ta Times Meydanı’nda yılbaşı kutlamasına sadece maskeli ve aşılı 15 bin kişi alınacağı açıklandı. Bu meydana daha önce 58 bin kişi alınıyordu.