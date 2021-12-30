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Omikron rekor kırdı

#Koronavirüs#Vaka#Dünya
Omikron rekor kırdı

Koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü Omikron nedeniyle 22-28 Aralık tarihleri arasında dünyada vaka rekoru kırıldı. Bu artış hastaneye yatışlara yansımazken vakaların yarısından çoğu Avrupa’da tespit edildi.

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KORONA kâbusu tüm dünyada sürerken, COVID-19’un daha bulaşıcı olan yeni türü Omikron hızla yayılıyor. Fransız AFP ajansına göre, 22-28 Aralık tarihleri arasında, küresel ölçekte günlük 935 bin yeni vaka tespit edildi. Böylece salgının ilk kez tespit edildiği Aralık 2019 tarihinden bu yana, 7 günlük periyottaki en yüksek vaka sayısında rekor kırıldı. Bu tarihler arasındaki toplam vaka sayısı ise 6 milyon 550 bin olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜMLER AZ

Bir önceki rekor 23-29 Nisan tarihleri arasında, günlük ortalama 817 bin olarak tespit edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü, Omikron ve Delta varyantlarını “ikiz tehditler” olarak nitelendirdi ve sağlık sistemleri üzerinde oluşturduğu baskının “tsunami” etkisi yapabileceği uyarısında bulundu. “Bağışıklığın düşmesi nedeniyle vakalar hızla artıyor” denilen açıklamda vaka artışındaki patlamanın, dünya genelindeki ölüm sayılarında artışa neden olmadığı da vurgulandı. Son 3 haftaki verilere göre, koronaya bağlı ölümlerde düşüş kaydedildi. 22-28 Aralık arasında günlük ortalama 6450 ölüm kaydedilirken, bunun Ekim 2020’den bu yana tespit edilen en düşük sayı olduğu belirtildi.

Omikron rekor kırdı

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YENİ VAKALARIN ÇOĞU AVRUPA’DA

- 22-28 Aralık periyodunda, dünyadaki vakaların yarısından çoğu Avrupa’da tespit edildi. Avrupa’da son 7 günde toplam 3.5 milyon yeni vaka, günlük 510 bin yeni vaka kaydedildi. Bu da kıtada bugüne kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısı olması bakımından büyük önem taşıyor.

- İngiltere’de günlük COVID-19 vaka sayısı 117 bin 93 ile yeni bir rekor daha kırarken Fransa, İtalya, Yunanistan ve Portekiz’de de rekor vaka sayıları kaydedildi.

- Almanya’da Omikron varyantına bağlı vakalar, 1 günde yüzde 45 artışla toplamda 10 bini geçti. Omikron’a bağlı ölümler de 4’e yükseldi. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, az sayıda test yapılması ve geciken raporlamalar nedeniyle resmi rakamların gerçeği yansıtmayabileceğini söyledi.

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#Koronavirüs#Vaka#Dünya

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