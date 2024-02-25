Ölümünden dokuz gün sonra Navalni’nin cenazesi ailesine teslim edildi

Haberin Devamı

Navalni’nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nın direktörü Ivan Zhdanov, Rus muhalifin cenazesinin annesine teslim edildiğini açıkladı. Zhdanov, “Bize destek veren herkese teşekkürler” dedi.

‘GİZLİ TÖREN’ ŞARTI

Navalni’nin annesi Ludmila Navalnaya, önceki gün yaptığı açıklamada, hapishane yetkililerinin kendilerini arayarak, Navalni’nin halka açık bir cenaze töreni olmadan toprağa verilmesini kabul etmelerini, aksi takdirde hapishane civarındaki bir yere gömüleceğini söylediğini dile getirmişti.

Yulia Navalnaya

DİNDAR BİR İNSANDI

Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya ise yayınladığı bir video kaydında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kocasının cesedini rehin tutmakla suçlamıştı. Kocasının dindar bir Hıristiyan olduğunu, kiliseye gittiğini ve hapishanedeyken bile Lent orucu tuttuğunu söyleyen Navalnaya, kendisine geleneksel bir Ortodoks cenaze töreni düzenlemek istediğini ifade etti. Moskova’nın Navalni için halka açık bir cenaze törenine izin verip vermeyeceği henüz belli değil.