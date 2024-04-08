Ölüm yıkım trajedi: Gazze’de altı ayın bilançosu

Haberin Devamı

7 Ekim’de başlayan Gazze’deki savaşta yıkım, ölüm ve trajedilerle dolu altı ay geride kaldı. Uluslararası toplumun silahları durdurmakta yetersiz kaldığı savaşta, on binlerce insan hayatını kaybederken, Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 2.3 milyonluk nüfus ise büyük bir insani felaketin içinde açlık ve hastalıklarla boğuşuyor. Tel Aviv’in kontrolsüz saldırıları ve Gazze’deki savaşın gidişatı İsrail’in en yakın müttefiklerinde bile rahatsızlık yaratsa da Hamas’ı yok etmek ve rehineleri kurtarmak olarak sıraladığı iki askeri hedefine de ulaşamayan İsrail savaşı sürdürmeye kararlı görünüyor.

26 MİLYON TONLUK ENKAZ

Haberin Devamı

-Geride kalan altı ayda Gazze Şeridi’ni 9 bin 100 roketle vuran İsrail’in saldırıları bölgeyi harabeye çevirdi. Gazze’deki konutların yüzde 62’sine tekabül eden 290 bin konut yıkıldı, bölgedeki her 10 okuldan 8’i yıkıldı ya da ciddi derecede hasar gördü. İsrail’in Hamas karargâhı olarak kullanıldığını iddia ettiği hastaneler de saldırıların hedefi oldu. Gazze’deki 36 hastaneden yalnızca 10’u ayakta kalırken, bu tesisler ise hem aşırı yoğunluk hem de tıbbi malzeme eksikliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre bölgedeki sivil altyapı hasarı 18.5 milyar dolar. Birleşmiş Milletler’in hesaplamasına göre ise bölgede 26 milyon tonluk bir moloz yığını oluştu. Birçok uluslararası kuruluş yaşanan yıkım nedeniyle savaş sona erdikten sonra Gazzelilerin ciddi bir bölümünün dönecek yerleri olmayacağını söylüyor. En az 1 milyon Gazzelinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor. Bölge nüfusunun yüzde 80’inden fazlasına tekabül eden 1.9 milyon kişi ise yerinden edildi.

AÇLIK HÜKÜM SÜRÜYOR

-Saldırılar sonucu yerle bir olan ve binlerce insanın öldüğü bölge, aynı zamanda İsrail’in insani yardımlara geldiği kısıtlamalarla dünyada cehenneme dönüşmüş durumda. Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kapısından belli sayıda yardım tırının bölgeye girişine izin verilirken, İsrail tıbbi yardım ve enerji için hayati önem taşıyan bazı malzemelerin Gazze’ye girişine ise yasaklar uyguluyor. Bölgenin kuzeyine ise neredeyse hiç yardım ulaştırılamıyor. Birleşmiş Milletler’in resmen kıtlık uyarısı verdiği Gazze’nin kuzeyinde yaşayanlar, OXFAM’ın verilerine göre günlük 265 kalori alabiliyor. Bu yetişkin bir kişinin alması gereken kalorinin yalnızca yüzde 12’si. UNICEF’e göre de bölgede en az 23 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’nin öncülüğünde kurulacak geçici liman ve özellikle son haftalarda yoğunlaşan havadan yardım indirme gibi formüller Gazze’de yaşanan trajediye çözüm olmadı.

Haberin Devamı

HER GÜN 180 ÖLÜ

-Dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler arasındaki Gazze’de savaştan en çok etkilenenler de sivil halk oldu. Gazze’deki sağlık bakanlığının verilerine göre 7 Ekim’den bu yana en az 33 bin 137 kişi İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bu sayı savaşın başından bu yana her gün 180 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Bunlardan 13 bin 800’ünü çocuklar oluştururken, UNICEF en az 17 bin çocuğun ailesini kaybettiğini ya da ailesinden ayrı düştüğünü tahmin ediyor. 75 binden fazla Filistinlinin yaralandığı saldırılarda en az bin çocuğun ampute edildiği bildirildi.

Haberin Devamı

İsrail ordusu Gazze’deki can kayıplarından en az 12 bininin Hamas militanı olduğunu iddia ediyor. Hamas tarafından kaç militanın öldürüldüğüne yönelik bir açıklama gelmese de İsrail’in Hamas üyeliği için kullandığı tanımın silahsız insanları da kapsayacak kadar geniş olması nedeniyle söz konusu sayıya kuşkuyla yaklaşılıyor.

GUTERRES: TOPLU CEZALANDIRMA BİTMELİ

-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, altı ayı geride kalan savaşla ilgili dün “silahların susturulması” çağrısı yaptı. Gazze’de “uluslararası hukuka saygının paramparça edildiğini” söyleyen Guterres, bir milyondan fazla insanın açlığa mahkûm edildiğini vurgulayarak, “Hiçbir şey Gazze halkının toplu cezalandırılmasını haklı çıkaramaz” diye konuştu. Refah sınır kapısına ulaştırılan yardımların İsrail’in engelleriyle karşılaşmaya devam ettiğini söyleyen Guterres, “İnsani yardımlara kapılar kapandığında, açlığa kapı açılır” ifadesini kullandı.