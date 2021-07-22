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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Olimpiyatlarda koronavirüs kâbusu: Vaka sayısı 87'ye çıktı

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Olimpiyatlarda koronavirüs kâbusu: Vaka sayısı 87'ye çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 87'ye çıktı

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 87'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

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Buna göre virüse yakalananlar arasında başkent sahilindeki olimpiyat semtinde barınan iki sporcu da yer alıyor.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 87'ye çıktı.

2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni, yarın başkentteki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

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