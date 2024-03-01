Öldüğünü sosyal medyadan duyurdu

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Sosyal medya uygulamaları artık insanların doğumdan ölüme kadar hayatlarındaki en önemli olayları paylaştıkları platformlar haline geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden 25 yaşındaki İngiliz kadın Daniella Thackray, önceden yazılmış son bir mesajla hayatını kaybettiğini LinkedIn’de duyurdu. Leeds kentinde bir şirkette insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Thackray mesajına, ”Eğer bunu okuyorsanız, bilin ki kanserle olan savaşımı kaybettim ve ailem benim adıma son mesajımı yayınlıyor” diye başladı. Paylaşım 8 binden fazla beğeni ve 3 bine yakın yorum aldı.