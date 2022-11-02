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Düşük not cinayeti! Yaptıkları herkesin kanını dondurdu...

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#ABD#Cinayet#Şiddet
Düşük not cinayeti Yaptıkları herkesin kanını dondurdu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 17:36

ABD’de iki lise öğrencisinin öğretmenlerini döverek öldürmesi infial yarattı. Savcılık sorgulamasında ortaya çıkan cinayet sebebi akıllara durgunluk verdi.

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ABD’nin Connecticut Eyaleti’nde yer alan Iowa Lisesi’nden iki öğrenci düşük not verdiği gerekçesiyle İspanyolca öğretmenlerini darp ederek öldürdü. Willard Miller ve Jeremy Goodale adındaki iki öğrenci için soruşturma başlatan savcılık 66 yaşındaki öğretmen Nohema Graber cinayetinde yeni bulgulara ulaştı.

2 Kasım 2021 yılında tren yolu menfezinde cansız bedenine ulaşılan Graber’in, cinayetten önce parkta yürüyüş yapmaya çıktığı son kayıtlar arasında. 16 yaşındaki iki zanlının öğretmenlerini takip ettikten sonra, parkta beyzbol sopası ile darp ederek öldürdüğü ve işledikleri cinayet ile sosyal medyada övündükleri ortaya çıktı.

Miller’ın polis ifadesinde, öğretmenin kendisine verdiği notun sınıf ortalamasına göre düşük olduğunu ve bu durumun kendisinde büyük öfke yarattığını söyledi.

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Savcılık raporu ise polis ifadelerini doğruladı. Savcılık yaptığı açıklamada, “Deliller, Graber cinayetinin düşük not verilmesi üzerine işlendiğini gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Düşük not cinayeti Yaptıkları herkesin kanını dondurdu...
MASKE KULLANMIŞLAR

Görgü tanıklarının ifadesinde, olay yerine gelen Graber’in ardından iki maskeli gencin park etrafında görüldüğünü söyledi. Ortamda delil bırakmak istemeyen gençlerin öğretmenlerini öldürdükten sonra minibüs ile uzak bir noktaya götürmeye karar verdiği ortaya çıkanlar arasında. Minibüsü cesedi sakladıkları noktada bırakan zanlıların yolda yürürken başka şahıslar tarafından görüldüğü tutanaklarda yer alıyor.

SNAPCHAT’TE CİNAYET PAYLAŞIMLARI

İkilinin cinayet akşamı sosyal medya hesaplarından işledikleri suça delil oluşturabilecek paylaşımlar savcılığın gözünden kaçmadı. Yapılan paylaşımlarda intikam alındığına dair ibarelere yer verildiği mahkeme tutanaklarında yer aldı.

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