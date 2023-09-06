Öğretmenlerden veli zorbalığına isyan

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Protestolar nedeniyle yaklaşık 50 bin öğretmen iş bırakırken 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

Velilerden aşırı talep ve hatta tacizle karşı karşıya kaldıklarını belirten öğretmenler, yasal reform talep ediyor. Seul’da geçen ay bir ilkokul öğretmeni, iki öğrenci arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulmaya çalışırken öğrencilerin aileleri tarafından sürekli tehdit ve hakarete maruz kalması nedeniyle intihar etmişti. Hükümet verilerine göre Ocak 2018’den Haziran 2023’e kadar Güney Kore’de 100 devlet okulu öğretmeni intihar etti.