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Öğretmenlerden veli zorbalığına isyan

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#Güney Kore#Öğretmen#Veli
Öğretmenlerden veli zorbalığına isyan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 07:00

Güney Kore’nin başkenti Seul’de yaklaşık 200 bin öğretmen, bir ilkokul öğretmeninin şüpheli intiharının ardından, son dönemde artan veli zorbalığını Ulusal Meclis önünde protesto etti.

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Protestolar nedeniyle yaklaşık 50 bin öğretmen iş bırakırken 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

Velilerden aşırı talep ve hatta tacizle karşı karşıya kaldıklarını belirten öğretmenler, yasal reform talep ediyor. Seul’da geçen ay bir ilkokul öğretmeni, iki öğrenci arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulmaya çalışırken öğrencilerin aileleri tarafından sürekli tehdit ve hakarete maruz kalması nedeniyle intihar etmişti. Hükümet verilerine göre Ocak 2018’den Haziran 2023’e kadar Güney Kore’de 100 devlet okulu öğretmeni intihar etti.

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#Güney Kore#Öğretmen#Veli

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