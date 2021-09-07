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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oğluyla kızı anlaştı ve defin krizi çözüldü! Theodorakis Girit’e gömülecek

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Oğluyla kızı anlaştı ve defin krizi çözüldü! Theodorakis Girit’e gömülecek

Ünlü besteci Theodorakis, yarın Atina’da düzenlenecek dini ayinden sonra, perşembe günü Girit’e defnedilecek.

Yunanistan'da ,geçen hafta hayatını kaybeden 96 yaşındaki dünya çapında ünlü besteci Mikis Thedorakis’in nereye defnedileceği konusunda, kızı Margarita ve oğlu Yorgo arasındaki kavga tatlıya bağlandı.

Ünlü besteci, 2013’de yazdığı bir mektupta vasiyet ettiği ve oğlu Yorgo’nun da istediği gibi, Girit adasının Hanya şehrindeki Galatas köyünde defnedilecek. Theodorakis’in annesi Çeşmeli Apasia ve Giritli babası Yorgo’nun mezarları da Galatas köyünde bulunuyor.

Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

Atina Belediyesi, Theodorakis’in şehir merkezinde büstünün dikilmesini ve bir sokağa da adının verilmesini kararlaştırdı.

Oğluyla kızı anlaştı ve defin krizi çözüldü Theodorakis Girit’e gömülecek

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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