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Obama’nın koltuğunu satmaya çalışan vali tutuklandı

Obama’nın koltuğunu satmaya çalışan vali tutuklandı

ABD’de, ocak ayı sonunda başkanlık görevini alacak Barack Obama’dan boşalacak Illinois senatörlük koltuğuna oturacak kişinin seçiminde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Illinois Valisi Rod Blagojevich tutuklandı.

FBI’ın raporuna göre, 51 yaşındaki Demokrat Vali, mahkeme kararıyla geçen ay boyunca konuşmaları dinlenerek, Illinois’de, Obama’dan boşalacak senato koltuğunu, kendisi ve karısı Patti’ye belli çıkarlar sağlanması karşılığında satmaya teşebbüs etti. Obama’nın koltuğuna aday isimler arasında, milletvekilleri Danny Davis ve Jesse Jackson Jr. bulunuyor.

Gazetecileri kovdurmak istemiş

Blagojevich, federal suç raporunda, kanunsuz şekilde, Chicago Tribune gazetesinin de sahibi olan Tribune medya şirketini, eyalet yardımını kesme tehdidiyle de suçlanıyor. İddialara göre Blagojevich, eyalet yardımı karşılığında, Chicago Tribune gazetesinde kendisine karşı eleştirel ifadeler kullanan editörler kurulunun bazı üyelerinin kovulmasını da talep etti.

Kendisi için, kar amacı gütmeyen bir vakıf veya organizasyon aracılığıyla belli miktar maaş talep ettiği savunulan Blagojevich, karısının da bir şirketin başına getirilerek yılda 150 bin dolar maaş almasını sağlamaya çalıştı. İddialara göre Blagojevich, valilik görevinin bitiminde, Obama kabinesinde bir mevki, bir büyükelçilik veya bir sonraki kampanyası için bağış da talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı Savcısı Patrick J. Fitzgerald, yayımladığı açıklamasında, "Bu meseledeki yolsuzluk suçlamaları çok büyük. Blagojevich’in, ABD’de bir senato koltuğunu alacak kişinin seçimi için (satılık) işareti koyduğu iddia ediliyor" ifadesini kullandı.
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