Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 14 gün kala iki başkan adayı Donald Trump ve Jeo Biden arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Barak Obama, Başkan Donald Trump ile televizyonda katılacağı tartışma programına hazırlanmak için seçim çalışmalarına ara verdiğini açıklayan ve 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde seçmenlerle bir araya geldi.





OBAMA'DAN TRUMP'A: "AMERİKA'YA LİDERLİK ETMEKTE YETERSİZ VE İLGİSİZ"

Siyahi politikacı ve cemaat liderleriyle bir araya geldikten sonra açık hava etkinliğinde konuşan Obama seçmenleri 3 Kasım seçimlerine katılmaya çağırırken, Trump'ın korona virüs salgını konusundaki tutumunu, ırksal huzursuzluğa verdiği tepkiyi ve işsizlik konusundaki temel uyumsuzluğa değinerek sert açıklamalarda bulundu.

Obama, Trump'ı ülkenin karşı karşıya olduğu korona virüs salgını döneminde Amerika'ya liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz kaldığını ifade etti.