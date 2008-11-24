Obama ekonomi kurmaylarını açıkladı

Haberin Devamı

Obama, Chicago'da düzenlediği basın toplantısında, ekonomi kurmaylarını tanıtırken, beklendiği gibi Hazine Bakanlığı'na Federal Merkez Bankası Fed'in New York şubesi başkanı Tim Geithner'i aday göstereceğini, Ulusal Ekonomi Konseyi'nin başına da eski hazine bakanı Lawrence Summers'i getireceğini açıkladı.



En kısa sürede harekete geçilmemesi durumunda ABD'de gelecek yıl milyonlarca kişinin işini kaybedeceğini anlatan Obama, kaybedecek bir saniye bile olmadığını söyledi.



Mevcut ekonomik krizin sadece ABD'yi sarsmadığını ve küresel nitelik taşıdığını belirten Obama, dünyanın krizle birlikte mücadele etmek zorunda olduğunu ve geniş bir uluslararası deneyimi bulunan Geithner'in, hazine bakanlığı için en iyi isim olduğunu kaydetti.



Obama, ABD'nin mevcut durumu aşabilmesi için hem Wall Street'teki finans krizini, hem de reel ekonomide patlak veren krizi çözmek zorunda olduğunu ve kendisinin de bunu hedeflediğini bildirdi.



"2,5 MİLYON KİŞİYE İŞ BULMALIYIZ"

ABD başkanlığına seçilen Barack Obama, 4 kasım seçiminde belirlenen yeni Kongre'den, gelecek iki yılda 2.5 milyon kişiye istihdam sağlaması umulan teşvik paketini, en kısa sürede geçirmesini istedi.

Haberin Devamı

Obama, Chicago'da düzenlediği basın toplantısında, ilk defa cumartesi dile getirdiği yeni teşvik paketinin, ağırlıkla altyapı projelerini ve ileriye yönelik alternatif enerji kaynakları gibi programların temelini oluşturacağını hatırlatırken, paketin büyüklüğü konusunda tahminde bulunmadı, ancak "masraflı olacak" dedi.

Obama, "umudum, yeni Kongre'nin hemen bu agresif ekonomik toparlanma planı üzerinde çalışması, böylece yönetimim göreve başladığında hemen harekete geçebilir. Ekonomimiz derin sıkıntıdayken, tereddüt edemeyiz, duraksayamayız" diye konuştu.

Demokrat Partili senator Charles Schumer, paketin boyutunun 500 milyar dolarla 700 milyar dolar arasında olabileceğini söylemişti.

Obama'nın partisi olan Demokratların ezici çoğunlukta olacağı yeni Kongre, 6 ocakta ilk defa toplanacak. Obama'nın yardımcıları, Kongre'nin, paketi Obama'nın resmen göreve başlayacağı 20 ocak tarihine kadar geçirmesinin hedeflendiğini belirtiyor.

Obama, ABD'de şu sıralarda en fazla tartışılan konulardan olan, çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan otomotiv sektörüyle ilgili soruyu yanıtlarken, "ABD'nın temel taşlarından olan oto sanayinin ortadan kaybolmasına izin veremeyiz. Buna karşılık oto sanayine açık çek de veremeyiz" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Barack Obama, otomotiv sektörü liderlerinden, oto sanayinin nasıl mevcut koşullara göre gerçekçi şekilde geliştirilebileceğine ilişkin bir planı da kapsayan bir kurtarma önerisi hazırlamalarını istedi ve ancak bundan sonra harekete geçilebileceğini söyledi.

Obama, şimdiki Başkan George W. Bush dönemindeki vergi indirimlerinin süresinin 2010 sonunda biteceğinin hatırlatılması ve bu vergi indirimlerine o zamana kadar devam edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine, buna ekonomi ekibiyle daha sonra karar vereceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Barack Obama, seçim kampanyası sırasında dile getirdiği gibi kendisinin halkın yüzde 95'i için vergileri indireceğini, geliri yılda 250 bin doları aşanların ise daha fazla vergi ödeyebileceğini anlattı. Ancak daha sonra Obama'nın bir yardımcısı, ocak teşvik paketinde herhangi bir kesim için vergi artırımı düşünülmediğini kaydetti.

Obama, "hem piyasaların güvenini, hem de orta sınıf ailelerin güvenini kazanmamız gerek, bu kolay olmayacak. Bu kriz için kestirme çözüm yolları ve kolay çözümler yok. Ekonomi düzelmeye başlamadan önce daha kötüleşecek. Tamamen toparlanmamız da hemen olmayacak" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Ancak Barack Obama, ekonomideki olumsuz gelişmelere karşın gelecekten umutlu olduğunu belirterek, "ekonomi ekibimin bilgeliğine ve Amerikan halkının çalışmasına, cesaretine ve fedakarlığına güvenim tam" dedi.

Obama, Başkan Bush döneminde üstlenilen taahhütlere bağlı kalacağını dile getirirken, Bush yönetiminin en son bugün sıkıntıdaki Citigroup için hazırlamakta olduğu kurtarma planını destekleyeceğini de ima etti.