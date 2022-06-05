O saldırıların arkasında iklim değişikliği mi var

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ABD’de Teksas’ta bir okul ve hemen peşinden Tulsa’da bir hastanede yaşanan silahlı saldırılar, sıcaklık ve suç oranları arasındaki bağlantıyı yeniden tartışmaya açtı. Bazı uzmanlar bu fenomeni, sıcak havalarda dışarıda daha çok insan olmasına, yani suç için çeşitli karşılaşma olasılıklarının artmasına bağlasa da bazıları için sıcaklık doğrudan bir rol oynuyor olabilir. Harvard Üniversitesi’nde sağlık politikası profesörü olan David Hemenway’in 2020 yılında Chicago şehrinde yaptığı bir çalışma, sıcaklıkların ortalamanın 10 derece üstüne çıktığı zamanlarda silahlı saldırıların yüzde 33.8 arttığını ortaya koydu.

REKOR SICAK, REKOR SUÇ

Hemenway’e göre tek başına sıcaklık değil, bunun ortalamanın ne kadar üzerinde olduğu önemli. Örneğin, kışın güneşli bir gün yaza göre sıcak olmasa da mevsim normalleri dışında kalınca silahlı saldırılarda artış gözlendi. Philadelphia’daki Drexel Üniversitesi’nden Leah Schinasi tarafından 2017’de yayımlanan bir makale de benzer bulgular ortaya koydu. Schinasi, şiddet olaylarının sıcak aylarda daha sık gerçekleştiğini ve rekor sıcaklıkların görüldüğü günlerde suç oranlarının da en yükseğe çıktığını tespit etti. Sıcaklıkların insan davranışlarını etkilediğine dikkat çeken ve sivil bireylerde yaklaşık 393 milyon silah bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle hızla ısınan dünyada hava durumunun suç üzerindeki etkisinin artabileceğini kaydediyorlar.

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KATİLİN PROFİLİ: GENÇ VE ERKEK

Amerikan Washington Post gazetesi, 1966 yılından beri en az 4 kişinin öldüğü silahlı saldırıları inceleyerek bir katil profili çıkardı. Buna göre ABD’de yaşanan 196 farklı olayda sadece 4 saldırgan kadındı. Saldırganların yüzde 40’ı 18-29 yaş arasındayken, çok azı 45 yaşından daha büyüktü. Uzmanlara göre, bu kişilerin ergenlikleri sırasında yaşanan olumsuz deneyimler saldırgan davranışlarında etkili oluyor.