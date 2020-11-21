‘O otelde görev alanlar sonra Kaşıkçı’yı öldürdü’

KAŞIKÇI CİNAYETİ

İngiliz Guardian gazetesinin Ritz Carlton Oteli’nde gerçekleşen olayın 3. yılı dolayısıyla yayımladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı. Bir kaynak, “Bu, sadece onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) iktidarını pekiştirmesi için yapıldı. Kaşıkçı vahşetinden önce yaşandı. Bundan sıyrılması, ikincisini (Kaşıkçı cinayeti) yapmasına izin verdi. Ritz Carlton’daki olayda görev alan gardiyanlar cinayette de görev aldı” dedi. Amerikan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018’de girdiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.