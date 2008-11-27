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O aslında bir erkek

O aslında bir erkek

"Ünlüler Adası"nın İtalyan versiyonunu, Romano Prodi’nin liderliğindeki önceki hükümet döneminde Yeniden Komünist Partisi'nden parlamentoda bulunan ve dünyanın ilk transeksüel vekili ünvanını elinde bulunduran Vlademir Luxuria kazandı.

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Böylece Luxuria bir ilke daha imza atarak, birçok ülkede yapılan ‘Ünlüler Adası' programının ilk transeksüel galibi oldu.

İtalya’da son 6 yılda yapılan 7 milyondan fazla izleyicisi olan ‘L'isola dei famosi' (Ünlüler Adası) programı finali ilke sahne oldu.

Orta Amerika'da bulunan Honduras Adası’nda 70 gün önce başlayan programa diğer 22 ünlü isimle birlikte katılan Vlademir Luxuria, izleyici oylarıyla Beden Rodroguez ile birlikte finale kadar gelmeyi başardı.

200 BİN EUROLUK ÖDÜL

Finalde kazanan Luxuria oldu. Program süresince 16 kilo veren Luxuria, ödül olarak aldığı 200 bin Euro’nun yarısını kural gereği sosyal yardım kuruluşlarına bağışlamak zorunda.

Program galibinin açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamayan Luxuria, sonuçtan çok mutlu olduğunu belirterek, “Tekrar aday olmayacağım. İtalyanlar politikacılardan daha ileride. Görüşlerimi her yerde anlatarak kendi politika anlayışımı ortaya koyacağım” diye konuştu.

PARTİDE SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Sonucun açıklanması ile Luxuria'nın üyesi olduğu Yeniden Kominist Partisi merkezinde de sevinç gösterileri yapıldı. Partinin resmi yayın organı ‘Liberazione', geceyerısı manşetini değiştirip, “Milyonlarca İtalyana azınlığın farklı olduğunu ve onların çoğunlukla aynı haklara sahip olması gerektiğini gösteriyor. Vlademir, Obama gibi. Vlamedir adada heteraseksüel tabuları yıktı” diye yazdı.

GAY VE LEZBİYENLER DERNEĞİ'NDEN ÖVGÜ

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İtalya Gay ve Lezbiyenler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada da, “Değerli bir galibiyet. Farklılıkların, kamu televizyonu için bile bir problem değil bir değer olduğunu gösteriyor” iades, kullanıldı. Hristiyan Demokrat Birliği (UDC) Başkanı ve Temsilciler Meclisi'nin önceki Başkanı Pierferdinando Casini ise, “Luxuria’nın galibiyeti, sol ve komünistlerin ölüm sertifikası oldu” açıklamasında bulundu.

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