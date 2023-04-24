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O aracın Mars’taki en net fotoğrafı

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#NASA#Amerikan Havacılık Ve Uzay Ajansı#Mars
O aracın Mars’taki en net fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 07:00

DÜNYA dışı bir gezegende uçan ilk hava aracı olan Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) minyatür helikopteri Ingenuity’nin şimdiye kadarki en net fotoğraflarından biri çekildi.

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Şubat 2021’de Mars yüzeyine inen Perseverance aracı ile Kızıl Gezegen’e taşınan çift motorlu Ingenuity, çoktan öngörülen yaşam ömrünün ötesine geçti ve çalışmaya devam ediyor.

50’NCİ UÇUŞUNU YAPTI

Başta sadece 5 uçuş yapması planlanan ancak 13 Nisan’da 50’nci uçuşunu başarıyla tamamlayan Ingenuity’nin 23 metre yakınına kadar gelen Perseverance, iki yıl sonra ilk kez bu kadar yaklaştığı yol arkadaşının fotoğraflarını çekti. 16 Nisan’da çekilen fotoğraflarda, Ingenuity’nin pervanelerinin Mars tozuyla kaplı görüntüsü dikkat çekti. NASA, tozla kaplı olmasına rağmen Ingenuity’nin zorlu Mars ortamına “iyi dayandığını” söyledi. Küçük helikopter, ince Mars atmosferi yeterli kaldırma kuvveti sağlamadığından, Dünya’daki normal bir helikopterden 10 kat daha hızlı dönen pervanelere sahip. Dört kiloluk Ingenuity, son uçuşunda 18 metre yükseğe kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

 

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#NASA#Amerikan Havacılık Ve Uzay Ajansı#Mars

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