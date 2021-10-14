Norveç’te okla katliam

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Norveç polisi, saldırganın kentte dolaşarak insanları vurduğunu, bu sebeple birden fazla olay mahalli olduğunu açıkladı. Yerel polis yetkilisi Oyvind Aas düzenlediği basın toplantısında saldırganın tutuklandığını belirterek, “Olayın bir terör saldırısı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Saldırganın motivasyonu hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken” diye konuştu.