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Normandiya Çıkarması’na katılan son Fransız komandosu hayatını kaybetti

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#Normandiya Çıkarması#Komando#Leon Gautier
Normandiya Çıkarması’na katılan son Fransız komandosu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 11:07

İkinci Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletler’in zaferinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Normandiya Çıkarması’na katılan Fransız komandolarının sonuncusu Leon Gautier, dün 100 yaşında hayatını kaybetti. Gauiter’in ölüm haberini ise yaşadığı Ouistreham kasabasının Belediye Başkanı Romain Bail verdi.

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İkinci Dünya Savaşı’nda, 6 Haziran 1944’te Müttefik Devletler’ce başlatılan Normandiya Çıkarması’na katılan ve Özgür Fransa Ordusu’nun 1. Deniz Komandoları Taburu’nda görev yapan Leon Gautier, dün 100 yaşında hayatını kaybetti. Gautier, savaşta Normandiya sahillerine ayak basmış, yaşayan son Fransız komandosuydu. Gautier’in ölüm haberini, bölgede bulunan Ouistreham kasabasının Belediye Başkanı Bail verdi. Bail, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ouistreham'a ve görevine derinden bağlı, Kieffer Komando (1. Deniz Komandoları Taburu) gazisi Bay Leon Gautier'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat Sevgili Leon” ifadelerini kullandı.

NORMANDİYA ÇIKARMASI

Tarihin en büyük deniz çıkarması olarak bilinen Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdi. Batı Avrupa’da müttefik kuvvetlerin başkomutanlığını yapan ABD’li general Dwight D. Eisenhower, 6 Haziran 1944’te hazırlıklarını tamamlamış olan deniz kuvvetlerine saldırı emrini verdi.

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Dönemin Alman istihbaratı ve askeri komutası, hava şartlarının kötü olması nedeniyle 6 Haziran’da bir çıkarma beklemiyordu. Normandiya bölgesindeki Nazi kuvvetlerinin komutanlığına getirilen Erwin Rommel, bu koşullarda çıkarmanın mümkün olmadığını düşünerek eşinin doğum gününü kutlamak için cepheden ayrılmıştı.

Çıkarmada yarım milyon askerin öldüğü tahmin ediliyor. Warfare History Network’ta yer alan verilere göre iki taraftan toplam 425 bin asker yaşamını yitirdi.

Normandiya Çıkarması’na katılan son Fransız komandosu hayatını kaybetti

MACRON’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Leon Gautier’in hayatını kaybetmesiyle ilgili yayınladığı mesajda, “Bana, ‘Biz kahraman değiliz, sadece görevimizi yaptık’ derdi. Kieffer komandolarının son üyesi, 176 Fransız yoldaşıyla birlikte 6 Haziran 1944'te Normandiya'ya çıkan, Kurtuluş'un kahramanı Leon Gautier aramızdan ayrıldı. Onu asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

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#Normandiya Çıkarması#Komando#Leon Gautier

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