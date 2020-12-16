Noel Babalı baskın

Başkent Lima’nın Salvador bölgesinde yapılan baskın esnasında polislerden biri tarafından çekilen görüntülerde, narkotik ekiplerinin şüpheliyi yere yatırıp kelepçelerken "Biz polisiz, yeşil ekip biziz, bu bir uyuşturucu operasyonu" diye bağırdıkları görülüyor. Noel Baba kıyafetlerinin altına üniforma giyen polis ekipleri, şüphelinin adresine yaptıkları baskında kapıyı kırmak için koçbaşı kullandı.

Özellikle uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen operasyonlarda ilginç yöntemler kullanan Peru polisinin son yıllarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiği biliniyor.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından polis sözcüsü, tutuklanan kişinin evinin dışında bir okulun yanında uyuşturucu sattığını daha önce videoya kaydettiklerini, evde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulduklarını söyledi.

Narkotik timinin Baş komiseri Albay Fredy Velasquez, "Gördüğümüz sonuçlarla, kentlerde hem esrar hem de basit kokain macunu (küçük uyuşturucu paketleri) olmak üzere önemli miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi" dedi.