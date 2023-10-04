Nobel Fizik Ödülü elektron çalışmalarına

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Akademiden yapılan açıklamada Pierre Agostini (55), Ferenc Krausz (61) ve Anne L’Huillier’in (65) “ultra kısa lazer darbelerini kullanarak maddedeki elektron dinamiğini inceleyen çalışmalarından dolayı” 11 milyon İsveç kronuyla (yaklaşık 26 milyon TL) ödüllendirildiği belirtildi.

ÖDÜLÜ ALAN 5’İNCİ KADIN

Fransız bilim insanı Pierre Agostini çalışmalarını ABD’deki Ohio Üniversitesi’nde, Macar-Avusturyalı Ferenc Krausz ise Almanya’daki Max Plank Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdürüyor. İsveç’teki Lund Üniversitesi’nde profesör olan Fransız-İsveçli bilim insanı Anne L’Huillier, 1901’den bu yana Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen beşinci kadın oldu. L’Huillier, “Çok etkilendim. Bu ödülü alan çok fazla kadın yok, dolayısıyla bu çok özel” diye konuştu. Bilim insanları ultra kısa lazer darbelerinin üretimi ve kullanımı için yeni yöntemler geliştirirken bunun elektronik ve tıbbi cihazlarda yeni teknolojilerin yolunu açtığı belirtildi.