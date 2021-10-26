Nişanyan’a Atina’dan istenmeyen kişi kararı

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Nişanyan, YouTube’da ‘Pazar Sohbeti’ adlı yayınında “Karadağ dönüşü, Belgrad üzerinden uçakla Atina’ya dönüşümüzde, bir sürprizle karşılaştık. Yunan devletinin yüksek örgütleri, beni ulusal güvenlik açısından tehlikeli ve riskli biri olarak tanımlamışlar ve ülkeye girişimi yasaklamışlar. Nedenlerini sorduğumuzda ise ‘devlet sırrı’ cevabı verdiler” dedi.

YER ADLARINI İNCELEMİŞTİ

“Dört yıldır Samos Adası’nda iyi kötü huzurlu bir yaşam düzenini kurmayı başarmıştım. Yunanistan’daki maceramız 4 yıl sonra bitmiş görünüyor” diyen Nişanyan, ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin nedenleri hakkında çeşitli tahminlerde bulundu. Bu tahminlerden birinde de “Geçen yıl, Kuzey Yunanistan ve Bulgaristan’daki yerlerin eski adlarını araştırmaya başladım. Kuzey Yunanistan’daki yerlerin eski adlarının yarısı Türkçe, yarısı da Bulgarca. Yani Yunanca olan hemen hemen yoktur. Bu devletler açısından mahremine el atmak gibi bir şey” diye konuştu.