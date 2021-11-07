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HABERLERDünya Haberleri

Nikaragua'da seçim günü

#Nikaragua#Devlet Başkanı#Seçim
Nikaraguada seçim günü

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da halk, devlet başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gidecek.

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Nikaragua'da 7 partinin yarışacağı seçimde, 4,4 milyondan fazla kişi, devlet başkanının yanı sıra Ulusal Meclis'e 90 milletvekili ile Orta Amerika Parlamentosu için de 20 temsilci seçecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (CSE) açıklamasında, 3 bin 106 Oy Merkezinde kurulacak olan 13 bin 459 sandıkta, yerel saatte 07.00'den itibaren oy verilebileceği bildirildi.

Seçim yarışına favori gösterilen Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) olmak üzere 6 partinin daha katılması bekleniyor.

Seçimlerin güvenliğini sağlamak için 15 bin ordu mensubu ve 16 bin 655 polis görev alacak.

SEÇİME TEPKİLER

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den yapılan açıklamalarda, seçimin hileli ve güvenilir olmayacağı savunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 15 Ekim'deki açıklamasında, Nikaragua'da düzenlenecek devlet başkanı seçimlerinin "tüm güvenilirliğini yitirdiğini" bildirmişti.

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Nikaragua'da seçimler öncesi birçok muhalif isim "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmıştı. Ülkenin 76 yaşındaki mevcut Devlet Başkanı Ortega, kazanması halinde 4. dönem için seçilmiş olacak.

Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükûmetine karşı kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu hapse atılmıştı.

 

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#Nikaragua#Devlet Başkanı#Seçim

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