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Nijerya, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Nijerya’da terör saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya’da terör saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da terör örgütü Boko Haram'ın kapatılan bir yolda bekleyen araçları hedef aldığı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Nijerya’nın Borno eyaletindeki Maiduguri kentinin batısındaki Auno kasabasında, askerlerin güvenlik nedeniyle kapattığı yolda düzenlendi. Saldırıda yolda bekleyen araçların hedef alındığı ve araçların yanması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medya, saldırının Boko Haram tarafından düzenlendiğini, 21 aracın yanarak hurda haline geldiğini duyurdu.

Nijerya’da terör saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti

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