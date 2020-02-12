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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

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Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının federal başkentin yanı sıra 26 eyalete yayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Lassa ateşi salgınının altıncı haftasında ölü sayısı 70'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

NDCD'ye göre 2019'la kıyaslandığında salgın bu yıl daha hızlı yayılıyor ve daha fazla can alıyor.

Hastalık teşhis edilenlerin yüzde 74'ü ülkenin güneyindeki Edo, Ondo ve Ebonyi eyaletlerinde bulunuyor.

Ülkede salgının yayılması nedeniyle "acil durum" ilan edilirken, salgın ile mücadele için yeni çalışmalar başlatılmıştı.

Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen sene de Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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