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Nijerya'da beş yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesine öfke

#Nijerya#Çocuk Cinayeti#Dünya
Nijeryada beş yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesine öfke

Nijerya'da beş yaşındaki kız çocuğu Hanifa Abubakar'ın cesedinin bulunması, ülke çapında bir öfke dalgası yaşanmasına yol açtı.

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#JusticeForHanifa (#Hanifaiçinadalet) etiketi sosyal medyada önce çıkarken, Hanifa'nın gittiği okulun sahibi Abdulmalik Mohammed Tanko tutuklandı ve okul kapatıldı.

Tanko'nun, küçük çocuğu geçen Aralık ayında yaklaşık 15 bin dolarlık fidye için kaçırdığı iddia ediliyor.

Polis, zanlının daha sonra kendisini tanıyan çocuğu öldürdüğünü söylüyor.

Yetkililere göre 34 yaşındaki Tanko, polisi okulda Hanifa'yı gömdüğü sığ bir mezara götürdü. Küçük kızın cesedi daha sonra otopsi ve ardından cenaze için çıkartıldı.

Hanifa'nın Aralık ayı başında aynı zamanda öğrencisi olduğu okulun önünden kaçırıldığı iddia edilmişti. Polis iki zanlının daha gözaltında olduğunu belirtti.

Hanifa'nın babası Abubakar Abdussalam BBC'ye yaptığı açıklamada, ailenin bir travma geçirdiğini, Hanifa'nın annesinin de baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığını anlattı. Abdussalam ayrıca yetkililerden adaletin yerini bulmasını sağlamalarını istedi.

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Kano eyaleti Eğitim Bakanı Sanusi Sai'du Kiru da olayı güvenin suistimal edilmesi olarak tanımladı.

Nijerya'da silahlı çeteler sık sık fidye için insan kaçırıyor ve sık sık okulları hedef alıyorlar. Öğrencilerin kitleler halinde kaçırılması da sık görülüyor, ancak okulun kendi yetkilileri tarafından kaçırılma pek yaşanmadı.

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#Nijerya#Çocuk Cinayeti#Dünya

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