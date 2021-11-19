Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram'ın elindeki bölgeyi geri aldı

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Yerel basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletinin Damboa bölgesinde güvenlik güçleri ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma yaşandı.



Güvenlik güçleri, teröristlerin elindeki Damboa bölgesini geri aldı ve 11 Boko Haram üyesini etkisiz hale getirdi.

Diğer yandan çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.



Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.