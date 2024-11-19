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New York’ta katil Türkevi önünde yakalandı: Rasgele 2 kişiyi öldürdü

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#New York#Türkevi#Katil
New York’ta katil Türkevi önünde yakalandı: Rasgele 2 kişiyi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

ABD’nin New York kentinde, Manhattan adasının 3 farklı noktasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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New York Polis Teşkilatı’ndan (NYPD) yapılan açıklamada, Manhattan’da 30. Sokak civarında meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişinin öldüğü, bir süre sonra 42. Sokak’ta bir kadının da yine bıçaklı saldırıda yaralandığı belirtildi. NYPD yetkilileri, zanlının son eyleminden kısa süre sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ile New York Türkevi binasının arasında gözaltına alındığını kaydetti. 51 yaşındaki şüphelinin yakalanması sonrası bölgeye giden olay yeri inceleme ekiplerinin Türkevi binasının önünü şeritlerle kapattığı ve aynı sokaktaki binalarda bulunan kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği’nin bulunduğu Türkevi’nin ana giriş kapısına yakın bölgede bulunan ve yakalanan şüpheliye ait olduğu belirtilen, bir çanta, iki bıçak ve birkaç çift eldiven incelemeye alındı.

 

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#New York#Türkevi#Katil

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