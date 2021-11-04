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New York'ta hastaneye kaldırılmıştı... Fener Rum Patriği Bartholomeos’a stent takıldı

#Fener Rum Patriği Bartholomeos#Hastaneye Kaldırıldı#Stent Takıldı
New Yorkta hastaneye kaldırılmıştı... Fener Rum Patriği Bartholomeos’a stent takıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı. Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi. Bartholomeos’a hastanede stent takıldı.

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New York gezisi sırasında hastaneye kaldırılan Fener Rum Patriği Bartholomeos’a stent takıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta stent ameliyatı geçirdi.

ABD’ye 23 Ekim’de giden Bartholomeos, hem Washington DC hem de New York ziyareti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

New York’ta Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edilen Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği aktarılmıştı.

Çarşamba günü ise Bartholomeos'un başarılı bir stent ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Bartholomeos'un Perşembe günü hastaneden çıkması bekleniyor.

Bartholomeos, Çarşamba günü hastaneye yatırılmadan gezisine devam ederek New York’un yeni seçilen belediye başkanı Eric Adams ile buluştu.

Bartholomeos, 25 Ekim’de ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.

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