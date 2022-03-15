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New York ve Washington’da evsizleri öldüren seri katil yakalandı

#ABD#Seri Katil#Evsiz
New York ve Washington’da evsizleri öldüren seri katil yakalandı

ABD'nin Washington ve New York kentlerinde yaşayanların kâbusu haline gelen seri katilin yakalandığı haberi ülkede sevinç yarattı.

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ABD’nin Washington ve New York kentlerinde evsizleri öldüren seri katil bu sabah erken saatlerde yakalandı.

Seri katil, 3 Mart'tan itibaren iki kentte 2 kişiyi öldürülmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washington’da evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında “GÖZALTINDA: Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masası’nda sorgulanıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Mart’tan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

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#ABD#Seri Katil#Evsiz

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