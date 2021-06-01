Netanyahu’nun kaderi yarın belli olacak

Hükümet kurulabilmesi için son tarih yarın. Dün merkez sol Yeş Atid partisi lideri Yair Lapid, aşırı sağcı Yamina partisi lideri milyoner Naftali Bennett ile görüştü. Lapid, koltuğa önce Bennett’in oturacağı dönüşümlü bir başbakanlık formülü ve yetki paylaşımı öneriyor.



BENNETT’IN ADI ÖNE ÇIKIYOR

49 yaşındaki eski Savunma Bakanı Bennett, İsrail’in yeni başbakanı olarak gösteriliyor. Bir dönem Netanyahu ile birlikte çalışan Bennett, Batı Şeria’daki Filistin topraklarının ilhakını savunuyor. Fakat Netanyahu’nun devre dışı bırakılacağı bir formül için partiler, hükümet etme çoğunluğuna erişmek adında İsrail parlamentosu Knesset’te daha geniş bir tabanda uzlaşı aramak zorunda. Bu gerçeğe dikkat çeken Bennett, hem sağ hem sol kanat partilerin ideolojik ilkelerinden tavizler vermek zorunda kalacağını söyledi. Yair Lapid’in yarın akşama kadar hükümet kuramaması durumunda erken seçim kararı alınması bekleniyor. Bu durumda İsrail halkı, Nisan 2019’dan bu yana beşinci kez sandık başına gitmiş olacak.







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