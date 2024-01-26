Netanyahu hükümeti alarm halinde... Soykırım davasında ara karar günü

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İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarında soykırım yaptığı gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açılan davada ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar bugün TSİ 15.00’te açıklanacak. Kararın ilanından önce ya da sonra davanın tarafı olan ülkeler herhangi bir sunum veya beyanatta bulunmazken tarafların avukatları, Divan salonunda hazır bulunacak. Divan’ın bugün vereceği karar, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal edip etmediğine ilişkin olmasa da muhtemel soykırım tehlikesine karşı; asıl karar verilinceye kadar tarafların uyması gereken geçici önlemleri içerecek.

İSTENEN TEDBİRLER NELER

UAD’nin vereceği kararlar bağlayıcı olsa da yaptırımı bulunmuyor. Güney Afrika’nın mahkemeden talep ettiği tedbir kararları arasında, Gazze’deki askeri operasyonların derhal durdurulması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli makul tedbirlerin alınması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek insani yardıma erişimlerinin sağlanması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımların atılması, soykırımın delillerinin muhafaza edilmesi ve bu amaçla gelen uluslararası görevlilerin Gazze’ye erişiminin engellenmemesi gibi maddeler bulunuyor.

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İSRAİL TEDBİR ALIYOR

İsrail hükümeti de Divan’dan çıkabilecek her türlü karara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Başbakan Binyamin Netanyahu dün, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı genel merkezinde hukukçularla bir araya geldi. Olası senaryoların tartışıldığı toplantıya Başsavcı Gali Baharav-Miara, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Adalet Bakanı Yariv Levin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi katıldı.

İSRAİL TAMPON BÖLGE AÇIYOR

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına güneydeki Han Yunus kenti civarında yoğun bir şekilde sürdüren İsrail, şimdi de bölgede tampon bölge inşasına başladı. Wall Street Journal’ın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile İsrail arasında bir kilometrelik tampon bölge oluşturmak için yıkım kararı aldığı 2 bin 824 yapıdan bin 72’sinin yıkımını tamamladı. Tampon bölge kararının Tel Aviv-Washington hattında yeni bir krize yol açabileceği de aktarıldı. Zira ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda çok net olduklarını belirtmişti. Dün de İsrailli Haaretz gazetesine konuşan bir Fransız yetkili, ülkesinin Gazze’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak ya da hacmini azaltacak her türlü girişime karşı çıktığının altını çizdi.