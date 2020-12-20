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Haber Giriş: 20.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Netanyahu da aşılandı

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Netanyahu da aşılandı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’a aşı yapıldı.

Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi’nde, canlı yayında önce Netanyahu sonra da Edelstein Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısını oldu.

Tüm İsraillileri COVID-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, “Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’e yapılmasını talep ettim” dedi. İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech ile 8 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapmıştı.

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