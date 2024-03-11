‘Netanyahu artık zarar veriyor’

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İsrail ve Hamas arasındaki görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte Gazze halkı ramazan ayına savaşın gölgesinde girerken, ABD Başkanı Joe Biden ilk kez kamuoyu önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı sabrının tükendiğini ifade etti. Önceki akşam Amerikan MSNBC kanalına konuşan Biden, Netanyahu’nun İsrail’e “faydadan çok zarar verdiğini” söyledi. Ramazan ayında bölgede ateşkes sağlanması konusunda “vazgeçmediğini” belirten Biden, CIA Başkanı William Burns’ün bu bağlamda Ortadoğu’daki temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

‘BİBİ BENİ ANLAMIŞTIR’

ABD’li gazetecinin geçen cuma günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile konuşurken açık kalan mikrofona yansıyan, “Bibi’ye söyledim, bunu tekrarlama. ‘Sen ve ben İsa toplantısına gidiyoruz’ dedim” ifadelerini sorması üzerine, İsrail Başbakanı’ndan yine lakabıyla bahseden Biden, “Bu memleketimin güneyinde (Delaware eyaleti) kullanılan ve ‘ciddi toplantı’ anlamına gelen bir tabir. Bibi ile 50 yıldır tanışıyoruz, o neyi kast ettiğimi anlamıştır” diye konuştu.

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Netanyahu’nun “İsrail’i savunma ve Hamas’ın peşinden gitme hakkı olduğunu” söyleyen Biden, “Ancak atılan adımlar sonucu masum insanların hayatını kaybetmemesine çok daha fazla dikkat etmeli” diye konuştu. “Beni görüşüme göre o (Netanyahu) İsrail’e yardım etmekten çok zarar veriyor” diyen Biden, Netanyahu’nun eylemlerinin dünyanın geri kalanını İsrail’e karşı hale getirdiğini savundu.

‘REFAH KIRMIZI ÇİZGİ’

”Başbakan Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah’ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?” sorusuna ise Biden, “Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail’e desteği sürdüreceğim, silah akışını keseceğim bir kırmızı çizgim yok” şeklinde yanıt verdi. Bununla birlikte Gazze’deki ölü sayısının “çok fazla” olduğunun da altını çizen Biden, “30 bin kişinin daha ölmesine izin veremezsiniz. Hamas’ın 7 Ekim’de yarattığı travmayla başa çıkmanın başka yolları var” diye konuştu.

‘BIDEN YANILIYOR’

ABD Başkanı Biden’a Politico’ya demecinde yanıt veren Netanyahu ise “Bu politika sadece benim değil, İsraillilerin çoğunluğunun desteklediği bir politika. Başkan’ın (Biden) ne demek istediğini bilmiyorum ama eğer İsrail’in çoğunluğuna zarar veren, Tel Aviv’in çıkarlarına zarar veren bir politika benimsediğimi kastediyorsa her iki durumda da yanılıyor” dedi.



Öte yandan Ramazan ayında Gazze’de ateşkes sağlanması adına görüşmeler de devam ediyor. CIA Başkanı Burns’ün, Mossad Direktörü David Barnea ile görüştüğü belirtiliyor. ABD’li kaynaklara göre, ateşkes görüşmelerinde Hamas, Gazze savaşının kalıcı olarak sona ermesi talebinde ısrarcı. ABD ve İsrail basınında 6 haftalık ateşkes anlaşmasının eyleme geçirilememesinde Hamas’ın sorumlu olduğu vurgulanıyor. Mısır ve Katarlı müzakerecilerin ise iki günlük (bugün ve salı günü) bir ateşkes için taraflara baskı yapmayı planladığı aktarılıyor.

BİLGİ NOTU

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Saldırılarda sivil kayıplara yönelik hassas davranılması konusunda Netanyahu’nun ikna edilememesinden şikâyetçi olduğu bilinen Biden’ın, bazı özel toplantılarda Netanyahu’ya hakaret ettiği ve bir görüşmede telefonu yüzüne kapattığı iddiaları ortaya atılmıştı.