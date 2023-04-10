Nazileri hapseden son savcı öldü

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Ben Ferencz ölümünü açıklayan ABD’deki Holokost Müzesi, “Soykırım kurbanları için adalet arayışında bir liderin kaybedildiğini” söyledi. ABD’de yaşayan Ferencz’in, Florida’daki bir bakım merkezinde hayatını kaybettiği belirtildi. Romanya doğumlu olan Ferencz’in ailesi, o daha gençken, antisemitizmden kaçmak için ABD’ye göç etmişti. Harvard Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ferencz, Amerikan ordusuna katılarak Normandiya çıkarması ve Bulge Savaşı’nda görev yaptı. Ferencz Nürnberg mahkemesi duruşmaları bittikten sonra, Yahudi grupların yeni hükümetle tazminat anlaşması yapmalarına da yardım etmişti.

ROMANYA’DAN GÖÇ ETMİŞTİ

Romanya doğumlu olan Ben Ferencz’in ailesi, antisemitizmden kaçmak için ABD’ye göç etmişti. Ferencz, Harvard Hukuk Fakültesi mezunuydu.

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