NATO’nun gündemi İdlib

Son günlerde sıcak gelişmelerin yaşandığı İdlib, gündem maddesi olmamasına rağmen Türkiye’nin girişimi üzerine NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda ele alındı. Brüksel’deki toplantıda Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gelişmeler konusunda müttefikleri bilgilendirdi. Esad rejiminin saldırılarının durdurulmasının gereğini ve İdlib konusunda somut katkı sağlanmasının önemini bir kez daha NATO üyelerinin dikkatine getirdi. Akar, İdlib oturumu öncesi ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de bir araya geldi. Esper ile görüş alışverişinde bulunan Akar, son gelişmeler ışığında ABD’den gelen açıklamaların tonundan duyulan memnuniyeti mevkidaşına iletti.

ABD son dönemde NATO müttefiki olarak Türkiye’nin yanında olunduğu mesajını sıkça tekrarlıyor. ABD’nin tavrı NATO içinde belli etki yaratsa da Ankara’nın somut katkı talebi henüz tam olarak karşılığını bulmuş değil. Saldırıların durdurulması ve durumun daha ciddi sonuçlar yaratacak bir noktaya ulaşmadan gerginliğin düşürülmesi NATO’nun öncelikli beklentileri arasında yer alıyor.

İdlib’deki durum konusunda, özellikle de sivillere yönelik saldırılarla ilgili endişesini gizlemeyen NATO, Rusya destekli Esad güçlerine, kabul edilemez olarak nitelediği, saldırılara son verme çağrısını yineledi. Stoltenberg de, “Türkiye bir NATO müttefiki ve NATO’nun Türkiye’de mevcudiyeti var. NATO, Tükiye’ye destek sağlıyor” dedi.