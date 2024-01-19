NATO'dan Rusya'ya karşı gövde gösterisi... 'Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının çıkmaza girdiği bir dönemde NATO, Doğu Avrupa'da resmen gövde gösterisi yapacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şubat 2022'de Rus birliklerinin Ukrayna'ya girme emrini vermesinden sonra NATO, Rusya sınırına yakın bölgelerde güvenliği artırmaya başladı. Bu adımlardan en önemlisi de haftaya başlayacak olan tatbikat oldu. Tatbikat, Kuzey Amerika'dan NATO'nun Rusya sınırına yakın olan doğu kanadına kadar uzanacak.



REKOR SAYIDA BİRLİK KATILIYOR



NATO Askeri Komitesi başkanı Amiral Rob Bauer, ittifaka rekor sayıda birliğin katıldığını söyledi. Bauer, bunu sadece bir yıl önce tatbikat yapan asker sayılarıyla karşılaştırıldığında büyük bir artış olarak nitelendirdi. Operasyonda 90 bin personelin yanı sıra 50 donanma gemisi, 80 uçak ve 1.100'den fazla savaş aracı yer alacak. Tatbikata 31 üye ülke ile bu yıl NATO'ya dahil olması beklenen İsveç de katılacak.



SOĞUK SAVAŞTAN BU YANA EN BÜYÜĞÜ



Soğuk Savaş sırasındaki 1988 Reforger tatbikatından bu yana yapılacak olan en büyük tatbikat, Rusya'yı üye bir ülkeyi hedef almaktan caydırmayı amaçlıyor.Steadfast Defender 24 olarak adlandırılan tatbikatlar hakkında ittifak, "NATO'nun Kuzey'den Orta ve Doğu Avrupa'ya kadar binlerce kilometre boyunca ve operasyonları birkaç ay boyunca her koşulda yürütebileceğini gösterecek" açıklamasında bulundu.

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NATO'nun tatbikatta uyulacak "yakın bir düşmanla ortaya çıkan simüle edilmiş bir çatışma" senaryosuna uygun şekilde birlikler Mayıs ayının sonuna kadar Avrupa'da hareket edecek. NATO komutanlarından ABD'li General Christopher Cavoli gazetecilere verdiği demeçte, "Operasyo, Kuzey Amerika'dan gelen kuvvetlerin transatlantik hareketi yoluyla Avrupa-Atlantik bölgesini güçlendirme yeteneğini gösterecek" dedi.



İNGİLTERE'DEN 20 BİN asker



İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra'daki hükümetin gelişmiş savaş uçakları, gözetleme uçakları, savaş gemileri ve denizaltılarla desteklenen 20 bin asker göndereceğini ve birçoğunun Şubat'tan Haziran'a kadar Doğu Avrupa'da görevlendirileceğini söyledi.