NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Karadeniz’de dev tatbikat

RUSYA ile Ukrayna arasında 2014 yılından bu yana çözüm bekleyen ilhak edilen Kırım Yarımadası ile Donbas ayrılıkçıları krizi, Karadeniz’i barut fıçısı haline getirdi. Rusya, Karadeniz’e adeta ‘iç deniz’ gibi yaklaşırken, ABD’nin başını çektiği 32 ülke, dün Karadeniz’de gelmiş geçmiş en büyük “Sea Breeze” (Deniz Meltemi) tatbikatını başlattı. Kremlin ise ‘provokasyon’ olarak niteleyerek, Kırım açıklarında füze atış talimleri yapacağını duyurdu.

BU YIL FARKLI FORMAT

1997 yılından günümüze Karadeniz sularında her yıl NATO tarafından düzenlenen “Sea Breeze” tatbikatı bu yıl askeri ittifakın dışına çıkarak uluslararası boyut kazandı. Ukrayna’nın resmen ev sahibi olduğu tatbikata Türkiye dahil 18 NATO ülkesinin yanı sıra ittifak dışından 14 ülke de katılacak. İttifak dışı ülkeler Avustralya, Brezilya, Mısır, Gürcistan, İsrail, Japonya, Moldova, Fas, Pakistan, Senegal, Güney Kore, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ev sahibi Ukrayna olacak. İttifak dışı ülkeler sadece konuk askeri personel ile iştirak edecek.

KARARLILIK MESAJI

28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikat dün Ukrayna’nın Odessa şehrinde resmen başladı. Açılış töreninde konuşma yapan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, “Sea Breeze tatbikatı Karadeniz sularında güvenliği arttırma amacı taşıyor. Karadeniz tüm dünya ülkeleri tarafından barışçıl amaçlı ve serbestçe kullanılabilmelidir. Bugün başlattığımız tatbikatla belirlenen bu hedefe ulaşmak için kararlı olduğumuzu sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KREMLİN ÖFKELENDİ

NATO tatbikatını ‘Rusya karşıtı girişim’ olarak tanımlayan Moskova, ABD’den tatbikatın iptalini istedi. Ancak olumlu yanıt alınamaması üzerine Rusya da aynı günlerde Kırım açıklarında kendi füze atışları tatbikatlarını gerçekleştireceğini ilan etti. Moskova ayrıca Kırım yarımadası çevresinde Karadeniz sularını tatbikat alanı ilan ederek sivil gemilere kapattığını da duyurdu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova tatbikatı provokasyon amaçlı girişim olarak tanımlayarak, “Tatbikatın hangi amaçla düzenlediğini çok iyi biliyoruz. Tatbikat kisvesi altında Ukrayna çaktırmadan silahlandırılıyor” iddiasında bulundu.

REKOR SAYIDA GEMİ KATILIYOR

Tatbikatta rekor toplam 32 savaş gemisi, 5 bin asker, 40 civarında savaş uçağı ve farklı ülkelerden 18 özel deniz timi katılacak. Komuta merkezinin ABD’ye ait Ross destroyer savaş gemisi olması öngörülüyor. Türkiye’nin tatbikata ‘Barbaros’ fırkateyni, ‘Akçakoca’ mayın tarama gemisi ve ‘18 Mart’ denizaltısıyla katılımı bekleniyor. Tatbikatlara katılacak 32 savaş gemisinden 22’si Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait.

İNGİLİZ KOMUTANLARA COVID-19 KARANTİNASI

İngiltere Genelkurmay Başkanı Mark Carleton-Smith’in COVID-19 olmasının ardından Savunma Bakanı Ben Wallace, deniz, hava kuvvetleri komutanı ile stratejik kumandanlık komutanının da 10 gün boyunca kişisel izolasyona başladıkları bildirildi. Bakan ve komutanlar geçen çarşamba Karadeniz’de Kırım açıklarında Rus jetinin İngiliz destroyeri HMS Defender’a uyarı ateşi açması sonrası 24 Haziran’da düzenlenen toplantıda bir araya gelmişler. İngiltere, Rusya tarafından uyarı ateşi açıldığını reddetmişti.

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