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Jens Stoltenberg'den Rusya açıklaması!

#Jens Stoltenberg#NATO#RUSYA
Jens Stoltenbergden Rusya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Councildeki programda Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı. NATOnun Ukraynaya desteğini yineleyen Stoltenberg, NATO olarak siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse de yanıt vermeye hazırız. Yani her iki seçeneğe de hazırız. En iyisi için çok çalışıyoruz dedi.

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Stoltenberg, NATOnun Rusyayla diyalog ve politik çözüme dayalı iş birliğine açık olduğunu ancak NATOnun çatışma ihtimaline de hazırlıklı olduğunu belirtti. Ciddi ekonomik yaptırımlar konusunda uyarısını yineleyen Stoltenberg, Rusya bir kez daha askeri güç kullanmaya karar vermediği sürece zamanımız var. Rus planları hakkında kesinlik yok ve belki de nihai bir karar vermediler. NATO olarak siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse de yanıt vermeye hazırız. Yani her iki seçeneğe de hazırız. En iyisi için çok çalışıyoruz diye konuştu.

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PUTİN, NATOYU CİDDİYE ALIYOR

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin, NATOnun yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkında olduğunu ve bunu ciddiye aldığını ifade ederek, Başkan Putin ve Rusya’nın, tüm müttefikleri koruma ve savunma yeteneğimiz söz konusu olduğunda NATO’yu çok ciddiye aldığından eminim. Ukrayna söz konusu olduğunda, Rusya’nın ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacağını anladığına kesinlikle eminim. Çünkü 2014’te Ukrayna’ya karşı güç kullanmalarından sonra Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguladık. Ukrayna’ya destek verdik, bunu hızlandırdık ve ittifakın doğusundaki varlığımızı artırdık. Yani Rusya sınırlarında daha az NATO istese de tam tersini başardılar. Ukrayna’ya karşı yeniden güç kullanırlarsa, sınırlarında daha da fazla NATO elde edecekler. Yani bu elbette Rusya için bir bedel dedi.

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ŞİMDİ, RUSYA TEKLİFLERİMİZİ DÜŞÜNMELİ VE DEĞERLENDİRMELİ

Stoltenberg, yapılan görüşmelerin ardından NATO ve müttefiklerin tekliflerini Rusyaya ilettiğini belirterek, Gördüğümüz, Rusya’nın sürekli bir askeri yığılmasıdır. Tabii bu çok yakından takip ettiğimiz bir şey. Daha fazla asker, daha ağır teçhizat yerleştiriyorlar. Böylece askeri yığınak devam ediyor. Aynı zamanda Rusya bizimle, ABD ve NATO Müttefikleri ile görüşmeye istekliydi. Bu iyi bir işarettir. Aynı odada saatlerce oturduk, Ukrayna ve çevresindeki durumu, hepimiz için güvenlik sonuçlarını ele aldık. Silahların kontrolünden askeri faaliyetlerin şeffaflığına ve NATO Müttefikleri ile Rusya arasında daha fazla iletişim hattına kadar her konuda ortak bir zemin bulmanın mümkün olduğuna inandığımıza dair yazılı önerilerimizi ilettik. Şimdi Rusya’nın bu önerileri değerlendirmesi gerekiyor ve biz tekrar masaya oturmaya hazırız ifadelerini kullandı.

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