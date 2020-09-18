NATO’da toplantılara devam kararı

İki ülke askeri yetkilileri, dün karargâhta dördüncü toplantıyı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeler sonunda askeri yetkililerin önümüzdeki hafta da buluşmasına karar verildi.

Görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke askeri unsurlarının, Doğu Akdeniz ve Ege’de ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgeleri belirlemek amacıyla yaptıkları teknik düzeydeki “Ayrıştırma usulleri” olarak adlandırılan toplantılara gelecek hafta devam edilmesinin planlandığı bildirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’de devam eden ihtilafın ele alındığı öğrenildi.