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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

NATO’da toplantılara devam kararı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
NATO’da toplantılara devam kararı
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Türk ve Yunan askeri heyetlerin Brüksel’deki NATO Karargahı’nda teknik düzeyli toplantılara devam etmesi kararlaştırıldı.

İki ülke askeri yetkilileri, dün karargâhta dördüncü toplantıyı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeler sonunda askeri yetkililerin önümüzdeki hafta da buluşmasına karar verildi.

Görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke askeri unsurlarının, Doğu Akdeniz ve Ege’de ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgeleri belirlemek amacıyla yaptıkları teknik düzeydeki “Ayrıştırma usulleri” olarak adlandırılan toplantılara gelecek hafta devam edilmesinin planlandığı bildirildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’de devam eden ihtilafın ele alındığı öğrenildi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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