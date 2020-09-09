NATO’da kritik görüşme yarın: Türk ve Yunan askeri heyetleri buluşuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimi ile iki ülke askeri heyetlerinin dün Brüksel’de görüşmesi kararlaştırılmıştı. Ancak NATO Askeri Komite Başkanlığı toplantının 10 Eylül’e ertelenmesini istedi.

ERTELEMEDE YUNAN PARMAĞI

NATO’nun karar organı Kuzey Atlantik Konseyi, bugün Brüksel’de daimi temsilciler düzeyinde yapacağı toplantıda Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele alacak. Brüksel’deki kaynaklar, bu toplantıda Yunanistan’ın, iddialarını tekrarlayarak Avrupa ülkelerinden destek arayacağına ve yarın yapılacak askeri düzeydeki teknik toplantıya bu destekle gitmeyi planladığına dikkat çektiler. NATO Askeri Komite Başkanlığı’nın toplantıyı ertelemesinde Atina’nın bu taktiğinin etkili olduğu belirtiliyor.

‘GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ’ MESAJI

Konunun diyalogla çözülmesine yönelik çabaları destekleyen Türkiye, dün yapılması planlanan toplantıya yönelik her türlü hazırlığı yapmıştı. Hatırlanacağı gibi NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Ankara’da temaslarda bulunmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmişti. Akar görüşmede NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu, sorunların çözümünde diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiğini söylemişti.

ÇATIŞMAYI ÖNLEME TEDBİRLERİ

Yarın yapılacak toplantıda iki ülke askeri heyetlerinin “çatışmayı önleme tedbirleri” anlamına gelen “ayrıştırma usullerini” görüşmeleri bekleniyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz’de ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgelerin tespitinin yapılması öngörülüyor. Ayrıca askeri gerilimin ve Navtex savaşlarının sona erdirilmesinin de hedeflendiği bildirildi. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak içindeki görüşmelerin, Almanya’nın liderliğinde yürütülen siyasi diyalog girişiminin bir alternatifi olmadığını vurgulamıştı.

AKDENİZ FIRTINA’SI SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KKTC ordusu ile birlikte icra ettiği ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.