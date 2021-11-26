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NATO ve Polonya'dan ortak mesaj

#NATO#Polonya #Dünya
NATO ve Polonyadan ortak mesaj

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, mevcut güvenlik sorunlarını ele almak için Brüksel’de NATO Karargahında bir araya geldi. İkili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg açıklamasında; "Polonya NATO'nun yanında, NATO da Polonya'nın yanındadır" dedi.

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Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısına ilişkin NATO tarafından bir de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Genel Sekreter, Polonya'nın NATO misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı birçok katkı ile ittifaka bağlılığını yineledi. Bay Stoltenberg ayrıca, çok uluslu bir savaş grubu da dahil olmak üzere, NATO'nun Polonya'daki güçlü caydırıcı varlığının altını çizdi. Polonya NATO'nun yanında, NATO da Polonya'nın yanındadır" dediği bildirildi.

Açıklamanın detayında iki liderin Rusya'nın Ukrayna yakınlarında devam eden askeri yığınağını ve Belarus ile Polonya, Letonya ve Litvanya arasındaki sınırdaki durumu görüştüğü bildirildi. Açıklamada; Genel Sekreter Stoltenberg'in Beyaz Rusya hakkında; “Bütün NATO Müttefikleri, Lukashenko rejiminin komşu ülkelere baskı yapmak için savunmasız insanları sömürmesini şiddetle kınadıklarını açıkça belirttiler. Bu insanlık dışı bir davranıştır ve alay etmektir. Biz etkilenen Müttefiklerle tam dayanışma içerisindeyiz.” dediği belirtildi.
Açıklamada; 'Bay Stoltenberg, Rusya'nın sınırdaki durumu sona erdirmek için Belarus üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini ve Lukashenko rejimine verdiği desteğin daha geniş bir endişe modelinin parçası olduğunu söyledi' ifadelerine yer verildi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in, Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askeri yığınağı hakkında; ‘'Rusya'yı şeffaf olmaya, tansiyonu düşürmeye ve gerilimi düşürmeye çağırıyoruz. NATO teyakkuz halinde ve biz Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu Rusya için bir tehdit değil ve Ukrayna'nın kendisini saldırganlıktan korumasına yardımcı oluyor." ifadeleri hatırlatıldı.

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Açıklamanın sonunda; ‘'NATO Dışişleri Bakanları, bir dizi güvenlik sorununu görüşmek üzere 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde Riga'da Ukraynalı ve Gürcü mevkidaşlarıyla bir araya gelecekler'' bilgisine yer verildi.

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#NATO#Polonya #Dünya

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