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NATO hiç olmadığı kadar birlik içinde

#NATO Zirvesi#Joe Biden#Rusya
NATO hiç olmadığı kadar birlik içinde

NATO Zirvesi’nin ardından basın açıklaması yapan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın “NATO’nun hiç olmadığı kadar birlik içinde olmasına sebep olduğunu” söyledi. Batı’nın Rusya karşısında bölünmek yerine birleştiğini vurgulayan Biden, “Putin Ukrayna’yı işgal ederek elde etmeye çalıştığının tam tersiyle karşılaştı” dedi.

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ABD Lideri, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığı sorusuna ise “Size şu an istihbarat verisi veremem. Ancak, Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz” yanıtını verdi.

İşgal dolayısıyla dünya çapında bir gıda krizi yaşanması olasılığının “gerçek” olduğunu vurgulayan Biden, zirvede bu konunun ele alındığını ve ihracat kısıtlamalarını kaldırmak gibi çözümler üzerine çalışılacağını belirtti.

Biden, Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü ve bunun görüşmelerde gündeme geldiğini söyledi.

Çin Lideri Şi Cinping ile görüşmesine dair bilgi veren Biden, “Rusya’ya savaşta yardım etmesi konusunda Çin’in bedel ödeyeceğini anladığını” söyledi.

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#NATO Zirvesi#Joe Biden#Rusya

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