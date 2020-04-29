NATO askeri helikopteri Adriyatik Denizi'nde kayboldu! İtalyan ve Türk firkateynleri bölgeye intikal etti

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdenizde Daimi NATO Denizcilik Grubu 2nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizinde kaybolduğunu duyurdu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

NATO'DAN İYON DENİZİ'NDE KAYBOLAN HELİKOPTERE İLİŞKİN AÇIKLAMA



NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.