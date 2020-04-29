MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNATO askeri helikopteri Adriyatik Denizi'nde kayboldu! İtalyan ve Türk firkateynleri bölgeye intikal etti
GeriDünya NATO askeri helikopteri Adriyatik Denizi'nde kayboldu! İtalyan ve Türk firkateynleri bölgeye intikal etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA - AA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 23:00,Son Güncelleme:

NATO askeri helikopteri Adriyatik Denizi'nde kayboldu! İtalyan ve Türk firkateynleri bölgeye intikal etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NATO askeri helikopteri Adriyatik Denizi'nde kayboldu! İtalyan ve Türk firkateynleri bölgeye intikal etti
Abone Olgoogle-news

Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizinde NATO askeri helikopteri kayboldu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdenizde Daimi NATO Denizcilik Grubu 2nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizinde kaybolduğunu duyurdu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

NATO askeri helikopteri Adriyatik Denizinde kayboldu İtalyan ve Türk firkateynleri bölgeye intikal etti

NATO'DAN İYON DENİZİ'NDE KAYBOLAN HELİKOPTERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.
Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle