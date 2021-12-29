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NASA uzaylıları ilahiyatçılara sordu

#NASA#Din Adamları#Uzaylılar
NASA uzaylıları ilahiyatçılara sordu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bir yandan Dünya’nın ötesinde yaşanabilir gezegenler ve uzaylı yaşamı aramak için yeni teleskoplar ve sondalar gönderirken, öte yanda dünya dışı varlıkların keşfinin insanları nasıl etkileyebileceğini anlamaya çalışıyor.

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Bu çerçevede ilahiyatçılarla da işbirliğine giren NASA, 2014 yılında, Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ne 1.1 milyon dolar (yaklaşık 13 milyon TL) kaynak sağladı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Cambridge Üniversitesi’nden din görevlisi ve eğitmen Dr. Andrew Davison, projede görevli 24 teologdan biri.

2022’DE KİTAP ÇIKACAK

2022’de çıkacak “Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini” adlı kitabında NASA’nın projeleri ve uzaylılara da değinen Dr. Andrew Davison’a göre, dünya dışı akıllı varlıkların keşfi halinde “çok sayıda insan rehberlik için dinlerinin geleneklerine dönecek ve başka canlıların varlığının insan yaşamı ve onuru için ne anlama geldiği gibi soruların yanıtını dinlerde arayacak”. “Uzaylıların keşfi on yıl içinde ya da gelecek yüzyıllarda olabilir veya belki de hiç olmaz” diyen Dr. Davison, “sonuçlarını önceden düşünmenin faydalı olacağı” görüşünü dile getiriyor.

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#NASA#Din Adamları#Uzaylılar

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