NASA Ay’a Wi-Fi ağı kuracak

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Amerikan Business Insider’da yer alan habere göre NASA, gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay’a Wi-Fi (kablosuz bağlantı) ağı kurmak için çalışma başlattı. NASA’nın söz konusu proje ile hem astronotlar ile iletişimi kolaylaştırmak hem de ABD’nin bazı bölgelerindeki internet sorununu çözmeyi hedeflediği bildirildi. NASA’nın Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde Glenn Araştırma Merkezi’nden Mary Lobo, “Bu proje, Ay’a astronot gönderirken karşılaştığımız zorluklara çözümler geliştirmek için harika bir fırsat sunarken, aynı zamanda ülkemizdeki artan dijital eşitsizliğe ve yeterli internet hizmetine erişim eksikliğine de çözüm olabilir” diye konuştu.