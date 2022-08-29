NASA, Ay'a geri dönüyor: Arızalı motor nedeniyle fırlatma ertelendi

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Bir dönem ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarılının en önemli cephesi olan Ay yıllar sonra yeniden hedefte.

NASA yaklaşık 50 sene sonra Ay'a dönüyor. Uzay ajansının 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı misyon bugün gezegenimizin tek uydusuna ulaşmak için yola çıkmak için geri sayıma geçmişti.

Dünyanın merakla beklediği fırlatma RS 25 motorundaki bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TARİHİ FIRLATMA CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Fırlatmanın cuma günü yapılması planlanıyor. Bu adımın gerçekleşmesinin ardından Space Launch System - SLS (Uzay Fırlatma Sistemi) olarak bilinen uzay aracı, Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.

Ay'a son mürettebatlı iniş, Apollo 17 misyonu kapsamında yaklaşık 50 yıl önce gerçekleştirildi.

SLS, NASA'nın şu ana kadarki en güçlü aracı. Orion adlı kapsül, Ay ve çevresinde 42 günlük bir misyonu tamamlamak üzere gönderiliyor ve 10 Ekim’de San Diego açıklarında Büyük Okyanus’a inerek ilk görevini tamamlayacak.

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Öncelikli hedef, 50 yıl aradan sonra insanı yeniden Ay yüzeyine götürmek. Ancak bundan ibaret değil; NASA gözünü çok daha ötelere, Mars'a doğru çoktan çevirdi.

Ajans, Ay’a geri dönmenin 2030’larda Mars’a insan göndermenin önünü açacağını ve süreci kolaylaştıracağını düşünüyor. SLS ve Orion üzerinde 10 yıldan uzun süredir çalışılıyor.

Her biri için bugüne kadar 20 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Orion, daha önce bir kez, 2014’teki deneme uçuşunda Dünya’nın etrafında hareket etmişti.

Artemis Projesi’nin Apollo Projesi’nden farklı bir amacı var. Bu kez Ay’da kurulacak bir üs ile insanoğlunun orada kalıcı olması hedefleniyor.