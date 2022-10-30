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Nancy Pelosi: Acılı ve sarsıntıya uğramış haldeyiz

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#Nancy Pelosi#ABD#Dünya
Nancy Pelosi: Acılı ve sarsıntıya uğramış haldeyiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 12:54

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eşi Paul Pelosi'nin uğradığı çekiçli saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Ailemiz acılı ve sarsıntıya uğramış haldeyiz" dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evinde çekiçle saldırıya uğramasının ardından sessizliğini bozdu.

Eşinin kafatasında kırık meydana geldiğini, sağ kolunda ve ellerinde de çeşitli yaralanmalar olduğunu söyleyen Pelosi, hastanedeki tedavinin devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, kolluk kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından gerekli adımların hızlıca atıldığı için minnettar olduğunu da sözlerine ekleyen Pelosi, "Çocuklarımız, torunlarımız ve ben, babamızın hayatına kasteden bu saldırı nedeniyle acılı ve sarsıntıya uğramış haldeyiz" dedi.

Nancy Pelosi: Acılı ve sarsıntıya uğramış haldeyiz

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ABD basınında yer alan haberlerde, şüphelinin saldırıyı “hedef gözeterek” yaptığı ve eve girdikten sonra Paul Pelosi’ye “Nancy nerede” diye bağırdığı aktarılmıştı.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi’nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC’de olduğunu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıklamıştı. Paul Pelosi'ye saldıran şüpheli gözaltına alınmıştı.

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#Nancy Pelosi#ABD#Dünya

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