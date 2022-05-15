Nahyan sonunda resmen başkan

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BAE Devlet Başkanı Şeyh Halifa bin Zayed el Nahyan’ın önceki gün 73 yaşında hayata veda etmesinin ardından Zayed el Nahyan’ın (61) bu göreve seçildiği ilan edildi. Halifa el Nahyan’ın 2014 yılında inme geçirmesinin ardından ülkenin yönetimi büyük ölçüde Zayed el Nahyan’a geçmişti.

- WikiLeaks’in sızdırdığı ABD diplomatik belgelerinde Nahyan, ‘karizmatik, zeki ve Batı ile rahat ilişki kurabilen’ bir kişi olarak tarif ediliyor.

HELİKOPTER PİLOTU

- Kısaca ‘MbZ’ olarak anılan Zayid el Nahyan, Batı’ya yakın bir isim olarak biliniyor. İngiltere’nin elit Sandhurst askeri akademisinden mezun Nahyan, helikopter pilotu.

- BAE’nin Suudi Arabistan ile Yemen’de savaşa girmesinde etkili olan MbZ, aynı zamanda Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın bir isim. BAE, Yemen savaşının uzaması üzerine askerlerin büyük bir kısmını çekmişti.

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- BAE aynı zamanda El-Dhafra hava üssünde 3500 Amerikan gücüne ev sahipliği yapıyor. Keza Dubai’de de ABD donanmasına hizmet veriliyor.

BAE lideri Şeyh Halifa bin Zayed bin Nahyan’ın ölümü üzerine ülkede bayraklar yarıya indirildi.

ERDOĞAN GİDECEK

- BAE, Arap Baharı’nı ve Müslüman Kardeşler hareketini ve İran’ın güçlenmesini iktidarına yönelik bir tehdit olarak algılamıştı. Katar’ın Türkiye ve İran ile yakınlığı ise Arap dünyasında bölünmeye neden olmuş, bu dönemde Türkiye ile ilişkiler gerilmişti.

- Eski ABD Başkanı Trump’ın girişimiyle 2020’de BAE ile İsrail arasında imzalanan İbrahim Anlaşması ise Körfez ülkeleri ile İsrail arasında yeni bir sayfa açarken Başkan Joe Biden döneminde de bu yaklaşım sürdü.

- Suriye, Doğu Akdeniz krizi gibi konularda farklı noktalarda olan Türkiye ile BAE arasında buzlar erirken Zayed el Nahyan, kasım ayında krizli dönemin ardından Ankara’ya ilk ziyaretini gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’a taziye dileklerinde bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü BAE’ye taziye ziyaretine gideceğini belirtti.

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FUTBOLA, ŞİİRE, BİSİKLETE MERAKLI

- 11 Mart 1961 doğumlu. BAE’nin kurucusu Şeyh Zayed bin Sultan el Nahyan’ın üçüncü oğlu.

- Hava Kuvvetleri komutanlığından kısa sürede Genelkurmay Başkanlığı’na yükseldi.

- 2014 yılından bu yana ülkenin fiili lideri. Ülkenin ticari ve siyasi öneminin artmasında etkili olduğu belirtiliyor.

- Muhafazakâr komşu ülkelere rağmen daha toleranslı bir ülke imajı yarattı.

- Al-Ain futbol kulübünün başkanı. Futbola çok meraklı.

- Avcılık ve şiir hobileri arasında. Abu Dabi’de arada kaskla bisiklet sürerken de görülüyor.

- Şahika Salama bint Hamdan el Nahyan ile evli. 4 oğlu, 5 kızı var.